港报财经评论：业务独特，捧中航信--经济日报12月6日

业务独特，捧中航信/ 林瑞芬

刚刚结束的奥地利总统选举投票中，反移民的极右翼政党自由党领导人未能赢得多数票，亲欧盟阵营迎来好消息。不过，意大利方面，初期投票结果显示，反对派在修宪公投中领先多达20个点，现任总理伦齐已承认失败并将提出辞职，这意味现任政府垮台，各政党需要协调组成新政府，最终亲欧或是脱欧仍是未知数。这个不是欧元区投资者乐意接受的选举结果，对欧元在亚洲市时段造成冲击。

2017年法国大选、德国大选将接踵而至，来自欧元区的不明朗因素可谓无休止。不过，估计市场已充分预计意大利公投选举结果，没有黑天鹅飞出，市场短暂的震荡后，让淡仓套利平仓过后，或可暂时平静下来。

上证昨日有所回吐1.2%，收报3204。上周末，证监会掌门人刘士余在公开讲话中痛批「野蛮收购」，新华社随后亦刊文跟进，认为其部分发言指向保险系资金，并点名「七大保险系举牌最为活跃」，这七大保险系分别为恒大系、宝能系、安邦系、生命系、阳光保险系、国华人寿系和华夏人寿系，导致市场忧虑监管机构会于短期出招严控险资的股权投资措施。技术上，上证若遇回吐，不宜失守上一轮突破的阻力高点近3150，升轨3100左右支持料相对较强，上证自10月至11月因险资的羊群效应冲刺之后，12月内或伺机整固为主。

事实上，近期内地无风险利率明显上行，10年国债收益率突破3.0%。其背后反映的除了通胀预期回升外，更多是投资者对货币政策的担忧，特别是央行有意引导债市去杠杆的趋势。追溯10月底中央政治局会议中首次在货币政策层面上强调抑制资产价格泡沫和防范经济金融风险，银监会又明确表外业务的监管，都共同表明防风险、去杠杆下监管正全面趋严，国债债息近月的急抽升，似乎印证监管机构言出必行。

回说港股大趋势，望北水南流的深度扩，李小加坦言ETF为下一步争取的互联互通产品。现时没有激情，更有利于中綫部署，港股中独有概念的股份，其中看好中航信（00696）。在沪港通、深港通下均可为内地投资者买卖。

引述大摩11月份报告援引公司管理层指出，新一代系统和数据中心料在2017年可以完成。该系统的总资本预算约为20亿元人民币，大部分已在前几年费用化，新的系统将有机会让公司对航空公司的客户服务与行业竞争者区分及提升质素，从而有可能提升收费。随着新数据中心的建设进展将在2017年年中完成，办公室搬迁可能在2017年底进行。长远而言，料减省1亿元租金支出。未来5年，内地将有60个新机场落成，成为未来可持续增长点。大摩估计，中航信2016年度及2017年度，每股盈利料录得0.81元及0.85元人民币，中期目标价17.56元。

麦格理在月内最新报告分析中航信的投资价值，认为公司的收入与交易量的关系高于票面价值的变化，在预计公司三大内地航空客户的运输量于2016至2018年年均增长10%下，收入增长获保证。

此外，公司航空IT业务的准入门槛高，预计可维持整体毛利率的高企。在北京新的营运中心开业后，料规模效应得以发挥，2016年至2018年度公司EBIT的利润率由2015年度的32%上升到38%至40%。麦格里估算，中航信2016年度及2017年度，每股可赚19.05亿元及21.9亿元，按年增长26.7%及14.9%，经调整后净利润率分别为33.5%及34.3%，中期股价目标上望19.6元。

走势上，该股10月由18.92元高位回吐，失守50天綫呈整固，200天綫自3月以来少有闪失，后市在逼近200天綫（现近15.3元）该是一个理想的中綫收集水平，14.5元止蚀，中期上望10月高位（18.92元），昨收报15.66元。（完）

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