港报财经评论：灰天鹅无碍大市，明年新部署有法--信报12月6日

灰天鹅无碍大市，明年新部署有法/ 陆文

近期收到多个2017年新月历，代表2016年已近尾声；在12月这年结日子，意大利公投明朗化，市场正等待最后一只「灰天鹅」──美国加息出现。

以欧洲股市对意大利公投未有太负面反应，「黑天鹅」变「肥烧鹅」，短期全球股市看似不应悲观，并早为明年要面对各大主要国家领袖可能换人的不明朗环境下作新投资部署。本栏维持上周预测，即恒指可在22200至23600点炒上落；国企指数近日回顺，有利迎北水南调的中线收集。

备受市场关注的意大利修宪公投结果不意外地被否决，而提出议案的总理伦齐如早前承诺请辞；奥地利进行总统重选结果不变，令目前欧盟三大核心成员国德、法、意虽均会在明年进行新总理或总统选举，连同已公投脱欧的英国，一下子令欧盟体系明年会存着颇大不明朗政经变数，除了英国就脱欧进行的讨价还价程序，恐三核心成员的领导宝座由民粹主导的偏右党派代表胜出，其中以意大利的五星运动党派执政机会较大，欧盟成员国存着脱欧的争拗升温机会亦大。

这趋势早前本栏在谈论英国脱欧文中已有品题，即使经历意大利公投未致引发短期太大震荡冲击，但可肯定加强全球资金面对欧洲不明朗的环境下持续流走，以明年宏观的全球资金流为依据，早前提出美国和中国会是合理的受惠者，特别是美国，在目前相对稳定的本土经济及候任总统特朗普的预期减税及增加基建投资政策，再配合美国可能进入较频密加息的周期，虽然利率上调幅度不致太高，但强美元背景下，美元资产以至美股，肯定是2017年资金追捧的对象。

早前提及新总统上任百日「蜜月期」，等待特朗普新政策方向进一步明朗化，令美股在明年首季肯定跑赢全球市场。

至于笔者视为中港明年有望成为10年周期的受惠者，目前可视为稳中求胜的中线目标，不排除明年下半年将发挥其投资吸引力，配合人民币贬值期近尾声，A股纳入MSCI，以至习大大时代的中国黄金梦，将随着内地人事变更部署完成，而新经济改革的效益发挥有成，美元投资见顶下，中港股可成新一轮资金「换马」的市场。

昨天启动的「深港通」只是中外资金互通的过程之一，目前全球金融市场颇为震荡，但近期内地公布一连串最新经济数据均已反映年内稳定经济有成效，目前无大力刺激增长需要，令今年底前中港经济及投资市场正处于维稳日子。

虽然人民币贬值趋向令市场难有太突出表现，但正好为明年全球经济步向一个为期近8年量化宽松期的调整、更着重财政及偏向通胀升温的经济气候下可能出现的新纪元，这对中港市场并不悲观，如后市有涉及中美在政经贸易出现政策上磨擦，导致市场有较大调整，将是绝对理想的投资时机，不要忘记欧盟与日本持续为全球提供量宽资金下，资金流以中美为较佳出路呢！

目前中港经济绝对处于可控的稳定环境，虽然资金流不利新兴市场，资金未致一下子涌入，但内地政策主导的市况依然有不少政策受惠者，有利资金不绝以轮动互换方式，寻找不错的投资回报呢！

「深港通」正式启航未对大市构成任何短线刺激，部分近期偷步有炒作的股份呈现较明显回吐，如港交所（00388）股价一度挫至196元的近3个月低位，其余券商股以至部分A/H差价股亦有沽压。

不过，早前市场已表达无太大期望，昨天亦在外围如意大利公投结果下构成调整藉口，内地近期出现季节性钱荒，而中证监官员高调打压险资入市炒作及指斥不正常举牌，再加上特朗普质疑人民币贬值及向美国对华出口货征收重税等言论下，可算是「深港通」生不逢时，亦印证本栏早前强调这机制是意义大于短期实质效果，亦配合好消息落实出货的传统智慧。

不过，作为两地资金互通的合法渠道，并有利更多相关ETF及新组合产品日后出台，在适当时机亦不失有投资价值，目前内地致力堵塞资金外流及维稳心态主导下，这方面发展肯定是中性偏好，短期升跌并无影响其长远发展方向。

配合年结月的投资部署，除了早前提出作跟红顶白、追捧美元相关的资产及股市投资，包括吸纳一个配合特朗普上台后可能推行的财政基建的旧经济受惠股份组合或相关ETF，减少欧洲以至美元强势不利的投资工具。

至于对内地中资企业，在一片维稳思想下，炒政策受惠板块，一如去年底习总提出对内房去库存政策下，今年首季内地楼市炽热，而内房业绩在年中已有交代，却是进入炒降温严控的逆向政策；其余无论是大宗商品的去库存控产能，亦是构成商品价格升浪，汽车的税务补贴引发行业销售理想，均是炒政策必须具备的顺势思维。

目前内地致力推动「一带一路」及基建投资，不少机械及高铁板块已见起动，从中国重汽（03808）及刚发盈喜的中国龙工（03339），均处于政策受惠的第一二期，中车（01766）及中国铁建（01186）等亦有表现，亦不失为未来一段日子逢低收集的对象，但要留意静待收成期。

至于濠赌股属周期见底的行业，但其最大升浪已近尾声，却绝对是后市逢低吸纳的强势板块，政策风险带来的起伏是祸亦是福。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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