港报社评：共同市场现雏形，北水长远做主场--信报12月6日

期待已久的＂深港通＂终于开车，却未为中港股市冲喜，南向深圳＂港股通＂净买入仅八亿五千万元人民币，少于上海＂港股通＂净买入额；北向＂沪股通＂更见净卖出，对比＂深股通＂净买入二十七亿元人民币，显现换货潮。＂深港通＂首天无惊喜，反映投资者会看大环境，面对众多不明朗因素，谋定后动无可厚非，相比一哄而上、一哄而散，细水长流更显得理性和健康。＂沪港通＂和＂深港通＂只是提供通道，如何使用终究由市场决定，按照机制设计，长远对市场的影响，相信香港会远较内地彰显。

在沪深港股市实现互联互通后，三地已形成一个市值超过七十万亿元的＂共同市场＂。所谓共同市场，简单来说就是不同地区之间协议扫除壁垒，让市场资源自由流通，实现共同发展目标。在股市层面，这些资源便是产品及资金。综合各方看法，沪深港共同市场未来有两大使命，一是让内地愈来愈富裕的民众在配置资产时有更多选择；二是让内地资本市场以一个低成本的平台对外接轨，监管制度和投资习惯更趋国际化。

港交所首席中国经济学家巴曙松早前在一个论坛上提出＂主场资金＂概念，大意是当某类资金进占一定比例，便可改变一个市场的交易习惯及估值等。目前经互联互通进入内地的境外资金，相比内地股市市值及交投，显得微不足道，加上有每日额度限制，相信暂不会押下重注，未有力量改变内地市场习惯。相对而言，南下资金占港股交投比例大得多，有内地券商估计当增至三成以上，便可发挥＂主场资金＂威力，促使港股的投资风格或喜好产生较明显改变。内地常见的大资本炒作，即是以大量资金集中控盘，把一只股票炒高几倍甚至几十倍，说不定会经常出现，港股A股化恐在所难免。

沪深港股市成为共同市场，在全国一盘棋的考量下，港股自然要与沪深股市一并规划，比起投资习惯，政策层面的影响更大。内地股市的角色从来不单纯，一方面要配合国策照顾企业直接融资，同时又要为民众创造财产性收入，更要与其他资产市场例如房地产竞夺资金，屡现＂跷跷板效应＂。还有内地的滙率及资本等政策，未来除了继续左右内地股市表现之外，在互联互通下对港股资金流向的影响将更为直接。

在＂深港通＂启动前，内地正全力堵截资本外逃以纾缓人民币贬值压力，因此不少内地券商表示不会刻意催谷＂港股通＂，免得惹麻烦。虽然＂港股通＂属封闭式设计，理论上不会发生资本外逃，但南下买港股在形式上亦算资本流出，而且要兑换港元，对人民币难免构成压力，加上很多内地券商宣传买港股是抵御人民币贬值的资产配置，故此按目前的环境，北水南下买港股恐怕暂难大旺。

不过，正所谓有危便有机，内地对资本流动有顾虑，以互联互通作为平台，既容易监管，风险亦可控，反而释出更多发挥空间，除了可连接股票市场，只要照办煮碗，同样可应用于其他金融资产上。港交所行政总裁李小加早已说过，下一步新股上市、股指期货等衍生工具也可互联互通，将来还可以把层面扩大至债券、货币及商品等资产。就在上星期，金融发展局便率先发表报告，倡议在互联互通基础上设立中港＂债券通＂，让两地投资者直接买卖对方市场的债券。

从港交所发展互联互通机制的思路可见，未来会更着重满足北水南下的需要，担当内地资金配置海外资产的门户；而选择这方向也是顺理成章的，毕竟内地市场从相对封闭走向开放，资金走出去的冲动应大于外资投资内地的需求。况且随着内地逐步开放资本账，将来外资不一定要经过香港，若香港成功变身为内地投资海外的金融门户，相信有利于保持独特性和竞争力。当然，更多内资流入以香港为主场，流动性增加，金融资产价值出现重估，市场波动势必益趋频繁，而且市场形态亦将大不相同，本港投资者看来需要适应而非抗拒这看似无可逆转的变化。（完）

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