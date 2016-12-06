港报社评：自愿医保失神髓，市民福祉搁一旁--明报12月6日

政府计划明年推行自愿医保计划，惟暂时搁置注资43亿元设立高风险池，原本的12项医疗保单＂最低要求＂，缩水只剩10项。食卫局长高永文辩称，并非放弃＂必须承保＂及＂保单自由行＂这两项核心要求，只是希望先落实无关立法或公帑注资的安排，避免延宕。自愿医保计划酝酿多年，原意是改善医疗融资，满足市民的医疗服务需要，但政府面对保险业界压力，一再妥协，设立高风险池和＂必须承保＂会否无疾而终，令人担心。

本港人口老化，公营医疗体系承受的压力愈来愈大，虽然政府近年增加公共医疗开支，惟长远若不加强医疗融资，整个体系早晚＂爆煲＂。自愿医保计划的一大目的，就是鼓励更多人选择私营医疗服务，减轻公营医疗体系压力，对普罗市民、政府和公私营医疗机构都有利。

自愿医保计划若要成事，必须保险业的配合。结果，整个计划由谘询、草拟到推动，政府对保险业界一直投鼠忌器，处处受制。例如政府最初的谘询文件，提出设立＂高风险分摊基金＂，帮助老弱和已患病人士买到医疗保险，运作资金主要来自投保人，以及参加计划的保险公司，政府只会在基金不足时才注资，惟保险业界大力反对，政府只好让步，改倡设立高风险池，由当局独挑大梁，负责注资43亿元。

高风险池的最大作用，是帮危疾病人的保费＂封顶＂，不足金额由政府＂贴够＂。若没有高风险池，＂必须承保＂就无法落实。可是保险业界对政府注资方案仍有保留，认为43亿元远未足够，一旦高风险池出现＂差池＂，业界随时蒙受损失。另外，保险业也抗拒自愿医保计划所提的12项医疗保单＂最低要求＂，建议容许业界可推出只达半数（6 项）最低要求的医保产品。就此，高永文去年曾说，＂必须承保＂要求，对保障消费者相当重要，是＂非常重要的底线＂。可是这么重要的底线，在政府明年推行自愿医保计划中，居然也可＂暂时搁置＂。问题已不是底线在哪里，而是到底有没有底线。市民不禁要问，政府关心的，到底是保险业界稳赚不赔，还是市民福祉。

高永文谈及是否向保险界＂跪低＂时，表示＂阻力不止来自一个方向＂，例如有声音质疑政府注资高风险池，等同以公帑＂贴钱＂给私人医疗机构，现阶段想获得立法会财委会通过注资，恐有困难，故此政府希望有更多时间解释。争取政党和议员支持方案，是政府的责任，官员盼有更多时间游说，可以理解，惟问题是高永文未有承诺具体时间表，仅说＂若要推动高风险池，起码要过两三年＂。官员含糊其辞，市民如何确信，高风险池仅是暂缓设立而非胎死腹中？

自愿医保计划拖拉多年，只以业内指引形式推行，复遭业界不断施压＂沟淡＂，具体内容跟现时市场主导的医疗保险模式，分别愈益模糊。方案七除八扣，对医疗融资和满足市民需要的效益还有多大，令人怀疑。一个失去神髓的自愿医保计划，只是虚有其名，对拆解公营医疗系统爆煲危机，也不会有多少帮助。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘