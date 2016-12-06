长江期货：中国期指部分多方资金离场

周一，沪深300股指期货低开低走，主力合约IF1612全天下跌2.10%。IF四份合约持仓量下降265手至39,586手，再度回到了7月以来的低位水平。持仓量的下降表明股指期货场内资金的流出，这反映出部分投资者在诸多消息面利空的冲击下选择离场。

数据显示，前20名席位在IF1612合约上合计共持买单24,275手、卖单23,918手。主力净多持仓量357手，较前一交日下降231手。主力净多持仓量近8个交易日以来首次缩减，显示部分多方主动离场。在IF1612上，前20多方合计减持买单1,090手超过前20空方合计减持卖单841手。其中，永安期货席位减持买单272手，幅度较大。前20空方席位中，未有一家席位减持数量超过200手。在多方主力席位积极减仓离场的同时，部分空方席位有明显的增仓迹象。广发期货席位在IF1612上增持卖单283手，较为集中。值得注意的是，笔者持续跟踪的几家重点席位在周一净空持仓量均创出近期新高。海通期货席位由于减持买单数量超过减持卖单，其净空持仓量达到278手，为该席位9月12日以来最高水平。广发期货席位净空持仓量达到494手，为该席位6月20日以来最高。部分席位净空持仓量创近期新高，可能也是投资者趋于谨慎的反映。(完)