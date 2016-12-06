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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:03 BJT

期货日报：金银走势偏悲观，但欧元区不确定性限制下跌空间

以下内容节选自12月6日的《期货日报》：

好于预期的美国经济数据以及加息预期压制金银价格。不过，也要看到，欧元区面临政治风险对于金银市场来说，是一利好因素。

　　强势的美元、收紧的利率以及不旺的需求导致金银无论短期还是长期走势都偏悲观，但欧元区的不确定性使得下行幅度不会太大。后市重点关注特朗普具体政策的实施以及欧元区政治走向。预计2017年伦敦现货黄金价格在1100—1300美元/盎司，伦敦现货白银价格在15—18美元/盎司。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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