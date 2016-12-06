期货日报：金银走势偏悲观，但欧元区不确定性限制下跌空间

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月6日的《期货日报》：
好于预期的美国经济数据以及加息预期压制金银价格。不过，也要看到，欧元区面临政治风险对于金银市场来说，是一利好因素。
强势的美元、收紧的利率以及不旺的需求导致金银无论短期还是长期走势都偏悲观，但欧元区的不确定性使得下行幅度不会太大。后市重点关注特朗普具体政策的实施以及欧元区政治走向。预计2017年伦敦现货黄金价格在1100—1300美元/盎司，伦敦现货白银价格在15—18美元/盎司。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。