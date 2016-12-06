中信期货：2016/2017年度国内棉价将呈倒L走势

2015/2016年度，国内棉花价格经历了V形走势，市场情绪由巨量储备棉泄库导致的极度悲观向供应存在缺口的乐观转变。从时间上考虑，2016年3—4月棉花价格成功筑底，即使进入2016/2017年度，棉花价格重心也在逐步攀升。上市推迟、新疆运力紧张，棉花市场供应压力后移，但在金融资金入市的背景下，国内棉花价格预计呈倒L走势。