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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:02 BJT

中信期货：2016/2017年度国内棉价将呈倒L走势

以下内容节选自12月6日的《期货日报》：

2015/2016年度，国内棉花价格经历了V形走势，市场情绪由巨量储备棉泄库导致的极度悲观向供应存在缺口的乐观转变。从时间上考虑，2016年3—4月棉花价格成功筑底，即使进入2016/2017年度，棉花价格重心也在逐步攀升。上市推迟、新疆运力紧张，棉花市场供应压力后移，但在金融资金入市的背景下，国内棉花价格预计呈倒L走势。

　　我们认为，国际方面，北半球棉花在四季度集中上市，季节性供应压力在印度市场展露无疑，进而拖累全球棉花价格。12月是中国进口棉到港量高峰，国内棉花价格承压。国内方面，新疆棉花上市推迟及运力紧张导致棉花供需在时间上错配，年度初期棉花价格涨幅明显，待运力紧张局面缓解，再加上3月储备棉就开始轮出，棉花企业销售压力增加，后期价格缺乏持续上涨的基础。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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