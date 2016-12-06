徽商期货：郑糖短期价格将有所回落

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月6日的《期货日报》：
近期，在美元升值导致巴西货币雷亚尔被动贬值、国际多头基金持续减仓、巴西食糖产量持续攀升等利空因素的影响下，国际糖市尽显颓势。然而，国内糖市在新糖上市较少、甘蔗采购成本提升、国家严控外糖等利多因素支撑下，价格维持高位。不过，国内糖市终归要受国际糖市的影响，随着国内糖市逐渐进入压榨高峰，郑糖短期或承压。
整体来看，目前国内处于榨季初期，新糖尚未大规模上市，而春节备货较往年有所提前，并且短期国家再次抛储的可能性不大，这意味着供给短缺，同时也将市场压力后移。春节过后，国内糖市将迎来消费淡季，此时恰恰是大量新糖集中上市的时期，这些因素将给糖市带来一定压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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