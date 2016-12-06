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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:20 BJT

中国财税：“十三五”期间续对进口种子种源免征进口环节增值税--财政部

路透北京12月6日 - 中国财政部称，明确“十三五”（2016-2020年）期间，继续对进口种子（苗）、种畜（禽）、鱼种（苗）和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。

财政部刊登通知称，种子种源进口免税政策旨在支持引进和推广良种，加强物种资源保护，丰富中国动植物资源，发展优质、高产、高效农林业，降低农林产品生产成本。

通知规定了免税品种范围、免税申请条件以及免税政策操作流程。 通知明确，财政部将会同海关总署、国家税务总局等有关部门适时对政策执行情况进行监督检查。

对擅自超出核定免税进口计划以及超过上一年度核定免税计划数量40%标注确认免税进口品种和数量的产业主管部门，一经核实，财政部将会同海关总署、国家税务总局将有关情况函告产业主管部门，请其限期整改。（完）

更多细节，请点选中国财政部网站(here) (发稿 李文科; 审校 吴云凌)

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