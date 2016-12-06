中国财税：“十三五”期间续对进口种子种源免征进口环节增值税--财政部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月6日 - 中国财政部称，明确“十三五”（2016-2020年）期间，继续对进口种子（苗）、种畜（禽）、鱼种（苗）和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。
财政部刊登通知称，种子种源进口免税政策旨在支持引进和推广良种，加强物种资源保护，丰富中国动植物资源，发展优质、高产、高效农林业，降低农林产品生产成本。
通知规定了免税品种范围、免税申请条件以及免税政策操作流程。 通知明确，财政部将会同海关总署、国家税务总局等有关部门适时对政策执行情况进行监督检查。
对擅自超出核定免税进口计划以及超过上一年度核定免税计划数量40%标注确认免税进口品种和数量的产业主管部门，一经核实，财政部将会同海关总署、国家税务总局将有关情况函告产业主管部门，请其限期整改。（完）
更多细节，请点选中国财政部网站(here) (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。