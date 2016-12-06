《路透晚报》--12月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管--国家主席

中国国家主席习近平称，中国将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管。他并称，要提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥改革先导效应，多推有利于增添经济增长动力的改革。

--中美关系：希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则--中国外交部

关于台湾地区领导人“过境”美国问题，中国外交部回应路透社称，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号。

--美中关系：白宫寻求安抚中国，称特朗普与蔡英文通话恐损害两国关系

美国白宫称，总统当选人特朗普上周与台湾领导人蔡英文通电话之后，白宫寻求安抚中国政府。奥巴马政府警告称，通话事件恐将损害美中两国关系进展。

--《焦点》中国必须加速改革，以解决杠杆比率和扭曲问题--美财政部官员

美国财政部官员表示，中国公司杠杆比率不断上升，突出表明中国迫切需要进行市场化改革。他并称，消除国营部门的扭曲现象，是中国经济再平衡的关键。

--《焦点》深港通再添中国资本项开放新口子，边际看反给人民币资产“撑腰”

从沪港通到深港通，看起来顺理成章，但在中国跨境资本流动形势相当严峻的当下，真正启动深港通可视为中国资本项下开放的一个小口子，但也是一种大胆尝试，彰显了政府对于平衡国际收支的信心所在。

--中国财税：企业非货币性投资可五年内分期缴所得税，以支持降杠杆--财政部

中国财政部称，出台落实好降杠杆相关税收支持政策，包括企业股权（资产）收购、合并、债务重组等重组行为，可按规享受企业所得税递延纳税优惠政策；企业以非货币性资产投资，可按规定享受5年内分期缴纳企业所得税政策。

--中国财政：今年以来首次实现中央部门项目支出绩效管理全覆盖--财政部

中国财政部称，今年以来，财政部全面推进中央预算绩效管理，首次实现中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，要求中央部门一级、二级项目全部编报绩效目标，初步建立了比较规范的绩效指标体系。

--中国财税：“十三五”期间续对进口种子种源免征进口环节增值税--财政部

中国财政部称，明确“十三五”（2016-2020年）期间，继续对进口种子（苗）、种畜（禽）、鱼种（苗）和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。

--《分析师观点》台湾11月CPI1.97%创八个月高位，央行尚无升息急迫性

台湾主计总处公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.97%，高于市场预期的1.5%，并创下八个月高位。前高是今年3月升2.01%。

【金融】

--中国保险：保监会暂停前海人寿万能险业务，公司回应称整改将一步到位

在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

--中国金融：未来可提高QFII额度，鼓励A+H上市分流A股IPO堰塞湖--金融时报

中国金融时报发表分析文章称，为实现中国资本市场的快速稳健发展，可考虑在沪港通、深港通相继开通的基础上，逐步提高QFII、RQFII、QDII额度，探索适时调整投资者适当性制度，实现二级市场深度联通。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿逆回购，单日净回笼1,200亿为近一个月高点

中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼1,200亿元，为近一个月以来单日回收资金高点。

--中国债市动态：期货暴跌10年国开债收益率涨逾10bp，一二级情绪恶化

中国银行间债市早盘现券大幅走弱，国债期货亦暴跌，市场情绪极度恶化。交易员称，大行货币基金赎回市场传言未消，引发降杠杆忧虑持续发酵；而央行公开市场单日净回笼创近一个月高点，令资金面担忧不减，再引发机构抛压加重，一级国开债招标需求亦遇冷。

--中国货币市场：央行大额净回笼无碍隔夜供给，预期维持谨慎长钱难觅

中国央行公开市场周二净回笼规模创下近一个月高点，但月初银行间资金市场隔夜供给仍尚可，暂时影响有限；不过机构对年末前后流动性维持谨慎预期，七天及以上更长期限需求满足不易。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.5120%，20年3.7639%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年和20年增发债，中标收益率为3.5120%和3.7639%，均远高于此前3.37%和3.67%的预测均值。稍早结束招标的三年和七年增发债，中标收益率为3.2252%和3.5921%，均高于此前3.20%和3.48%的预测均值；五年期新发债中标利率为3.43%，亦远高于预测均值3.30%。

--《中国新债预测》一及10年续发国债定位略高二级，情绪偏弱料需求不佳

中国财政部周三将招标续发行一年及10年固息国债。路透调查显示，今日一二级市场联袂走弱，国开债招标结果明显高于预测均值；虽然午后市场情绪有所好转，但整体仍偏弱。预计明日两期国债需求一般，定位将略高于二级市场，收益率预测均值分别为2.34%和3.10%。

--中国新债：财政部称本周将在香港发140亿元国债，包括机构及零售部分

中国财政部宣布，本周将在香港发行140亿元人民币国债，发行对象包括机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局，以及香港居民。

--中国信用债：13盘锦高新债取消召开持有人会议，因债务置换方案不成熟

中国盘锦石油高新技术产业园开发建设有限责任公司公告称，因债务置换方案尚不成熟，本着维护债券持有人利益的原则，决定取消召开13盘锦高新债债券持有人会议。

--新债招标：进出口行五年期绿色金融债利率3.28%，规模10亿元--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行周一簿记建档的首期绿色金融债票面利率为3.28%，发行规模10亿元人民币，期限五年。

--香港个股：联想控股取消发行高至35亿元境内公司债券，因市场利率波动

中国主要的投资集团--联想控股称，决定取消发行高至35亿元人民币的境内公司债券，因市场利率波动。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量上涨，离岸流动性缓解资金利率回落

人民币兑美元即期早盘放量上涨，中间价则大涨近300点创出六个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍视为逢低购入美元的良机，但市场贬值预期难消，大行不得不继续提供美元流动性。

--中国外汇：中国和埃及签署双边本币互换协议，规模180亿元人民币/470亿埃及镑

中国央行称，今日与埃及中央银行签署双边本币互换协议，规模为180亿元人民币/470亿埃及镑。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--人民币汇率：经济日益自信开放促人民币资产全球吸引力增强--人民日报海外版

人民日报海外版发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显着提升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，利空因素逐渐消化大盘走势趋稳

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持窄幅波动，成交量明显萎缩。短期市场逐渐消化利空因素后，大盘走势趋稳，但市场人气不会立即反转，料后市将以震荡蓄势为主。

--中港证券：深港通平稳开局，中长期对香港中小股带来新需求--专家

香港交易及结算所（港交所）首席中国经济学家巴曙松称，深港通平稳开局，相信A股与H股价差在一段较长时间内不会消失，反而中长期对香港中小股带来新的投资需求。

--中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案开庭审理，被告人均表示认罪认罚

中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔操纵市场案日前在青岛市中级人民法院一审公开开庭审理。徐翔等三名被告人均表示认罪认罚，并请求法庭从宽处罚。

--中国个股：前海人寿称持股格力电器未至5%，未来12个月增减持均有可能

中国前海人寿保险股份有限公司称，截至上周五(2日)收盘，该公司及一致行动人持有的格力电器股份未达到或超过5%；近期增持目的没有变化，暂时也无意参与日常经常管理，在未来12个月内将根据市场情况等因素，决定是否继续增持或减持。

--中港个股：中兴通讯拟以不高于1.01亿美元价格收购土耳其公司Netaş48%股权

中国通讯设备大厂中兴通讯公告称，将使用自有资金收购土耳其上市公司Netaş TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.公司48.04%股权；收购价格不低于95,981,703美元且不高于101,280,539美元，以现金方式支付。

--香港个股：中国宏桥拟斥百亿认购*ST鲁丰非公开发行A股，持股比例增至近74%