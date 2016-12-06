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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:35 BJT

《全球汇市》欧元弹离21个月低点后持稳，市场仍聚焦意大利情势发展

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0756  1.0762  -0.06  -0.96  1.0860
    美元/日圆            113.61  113.82  -0.18  -5.56  120.30
    欧元/日圆         122.24  122.50  -0.21  -6.31  130.47
    美元/瑞郎            1.0068  1.0058  +0.10  +0.50  1.0018
    英镑/美元            1.2730  1.2732  -0.02 -13.62  1.4738
    美元/加元            1.3263  1.3266  -0.02  -4.16  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8646  6.8556  +0.13  +4.52  6.5680
    澳元/美元            0.7452  0.7472  -0.27  +2.43  0.7275
    新西兰元/美元        0.7145  0.7139  +0.08  +4.69  0.6825
    澳元/日圆         84.760  85.030  -0.32  -3.26  87.620
    新西兰元/日圆     81.220  81.230  -0.01  -0.93  81.980
    英镑/日圆         144.68  144.91  -0.16 -18.36  177.22
    澳元/新西兰元     1.0428  1.0453  -0.24  -2.21  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 龚芳/王颖/陈宗琦/徐文焰/王颖/王丽鑫/郑茵)

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