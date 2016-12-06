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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比自盘初跌势反弹

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    *美元/印尼卢比开盘报13420-440，之后很快下跌
    *美元跌至13380后反弹
    *外国直接投资(FDI)相关资金流入被认为导致了美元盘初下跌
    *美元最新报13400-10，无本金交割远期外汇(NDF)最新报13430-470 
(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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