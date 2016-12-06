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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:34 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元持稳，与澳元相比表现较佳

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* 新西兰元在近期交投区间0.7138/0.7154内持稳，最新报0.7150美元

* 与澳元相比表现出色，引发有利于新西兰元/澳元交叉盘的资金流动

* 新西兰元/美元迫近周一高点0.7156，但买家显得并不急切

* 三名官员已表示将参与角逐新西兰总理一职，其中财长英格利希占据优势 (完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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