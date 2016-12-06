国际油市：沙特阿美调降亚洲1月阿拉伯轻质油价格，上调西北欧售价

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月6日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周二称，已将其亚洲客户的1月阿拉伯轻质油价格调降1.20美元/每桶，价格为较阿曼/迪拜平均价格贴水0.75美元/每桶。
该公司并调高其销售至西北欧的阿拉伯轻质油1月份官方售价(OSP)，比上月价格上涨0.30美元，每桶价格为较布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水4.20美元。
美国客户的1月份阿拉伯轻质油官方售价为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水0.05美元/每桶，较上月下滑0.30美元/每桶。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。