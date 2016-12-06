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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:39 BJT

国际油市：沙特阿美调降亚洲1月阿拉伯轻质油价格，上调西北欧售价

路透纽约12月6日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周二称，已将其亚洲客户的1月阿拉伯轻质油价格调降1.20美元/每桶，价格为较阿曼/迪拜平均价格贴水0.75美元/每桶。

该公司并调高其销售至西北欧的阿拉伯轻质油1月份官方售价(OSP)，比上月价格上涨0.30美元，每桶价格为较布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水4.20美元。

美国客户的1月份阿拉伯轻质油官方售价为较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升水0.05美元/每桶，较上月下滑0.30美元/每桶。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)

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