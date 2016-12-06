香港个股：中国宏桥拟斥百亿认购*ST鲁丰非公开发行A股，持股比例增至近74%

路透香港12月6日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团 周二宣布，将斥资近100亿元人民币认购*ST鲁丰环保科技 最多约16.05亿股非公开发行A股；连同此前宣布拟收购的股份，完成交易后，公司将持有*ST鲁丰扩大后总股本约73.72%。

中国宏桥今年8月称拟向鲁丰当时的控股股东于荣强收购鲁丰的2.61亿股股份，占已发行股本28.18%。公司今天在联交所公告称，有条件同意认购不多于约16.05亿股鲁丰的非公开发行A股，占经扩大已发行股本约63.41%，每股作价6.23元。

此外，鲁丰与滨州亨旺订立股权转让协议，向后者收购从事铝合金加工业务的山东创新金属科技有限公司全部股权，估计代价约70.16亿元，最终估值可能会作出调整。

上述协议完成后，中国宏桥将间接持有鲁丰经扩大后总股本约73.72%，而鲁丰将持有创新金属100%股权。

中国宏桥表示，收购事项预期可提升其产业整合力度、完善产品组 合及延伸产业链，进一步巩固其于铝行业的领导地位。

中国宏桥早盘初段股价下跌1.64%，报7.18港元；*ST鲁丰则由11月8日起暂停买卖，停牌前报8.04元。（完）

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