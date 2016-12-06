国际油市：油价下滑，因OPEC产油国与俄罗斯均在增产

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员称，油价下跌是因为OPEC和俄罗斯的石油产量在上升。
一项基于航运数据及业内消息人士信息的调查显示，OPEC 11月石油产量再创纪录高位，从10月的3,382万桶/日升至3,419万桶/日。
俄罗斯周五公布，11月日均石油产量为1,121万桶，创近30年以来最高水准。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周二称，已将其亚洲客户的1月阿拉伯轻质油价格调降1.20美元/每桶，价格为较阿曼/迪拜平均价格贴水0.75美元/每桶。 这再次表明产油国对市场份额(尤其是在最大的消费地区亚洲)的争夺并未结束。
虽然出现上述情况，但分析师表示，油价不太可能会回落至上周减产协议达成之前的水平。
“除非协议完全崩溃，否则我们认为没有太多因素能逆转油价近来的涨势，”摩根士丹利并称，“石油多仓进一步增加”实际上表明油价将上升。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/汪红英；审校 龚芳/郑茵)
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