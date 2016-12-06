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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 10:12 BJT

金属期市：伦敦期锌连涨第二日，铜价冲高后回落

周一工业金属价格上涨归因于算法基金买盘；算法基金利用电脑程序做出交易决策，通常基于动能等技术因素。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨5,915美元，上日涨3.3%。上海期货交易所期铜合约 涨2.2%至每吨47,960元人民币。

美元兑一篮子主要货币接近三周低位。周一美元指数 下滑至99.849，为11月15日以来最低。

对于持有其他币种的外国买家，美元走弱令以美元计价的大宗商品价变得便宜。

一项民间调查显示，11月中国服务业增长活动加速至16个月最高，铜和其他基本金属价格因此受到支撑。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王琛；审校 戴素萍/张涛)

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