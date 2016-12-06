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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 10:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月6日至12月13日

路透12月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
。       

 公布日期       公布时间   公司代码      业绩季度及公司名称
 2016-12-06     BMO        AZO.N         Q1 2017 Autozone Inc 
 2016-12-07     13:00      BFb.N         Q2 2017 Brown-Forman Corp 
 2016-12-07     AMC        HRB.N         Q2 2017 H & R Block Inc 
 2016-12-07     21:15      COST.OQ       Q1 2017 Costco Wholesale Corp 
 2016-12-08     AMC        AVGO.OQ       Q4 2016 博通(Broadcom)
 2016-12-08     21:15      COO.N         Q4 2016 Cooper Companies Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 王兴亚)

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