《美国上市公司业绩公布日程表》--12月6日至12月13日

路透12月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司( 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016-12-06 BMO AZO.N Q1 2017 Autozone Inc 2016-12-07 13:00 BFb.N Q2 2017 Brown-Forman Corp 2016-12-07 AMC HRB.N Q2 2017 H & R Block Inc 2016-12-07 21:15 COST.OQ Q1 2017 Costco Wholesale Corp 2016-12-08 AMC AVGO.OQ Q4 2016 博通(Broadcom) 2016-12-08 21:15 COO.N Q4 2016 Cooper Companies Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 王兴亚)