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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 10:35 BJT

澳新汇市：澳元下跌，因数据疲软且央行即将发布利率决议

不过净出口及政府支出数据较预期疲弱，使得一些分析师调降对第三季国内生产总值(GDP)的预估。GDP数据预定在周三公布。

澳洲央行将在0330 GMT公布利率决定。路透访问64位分析师均预计央行将维持利率不变。

澳新货币兑日圆均守在数月高点附近，澳元 报84.70日圆，新西兰元 报81.15日圆。

新西兰元兑美元 高居0.7151美元，弹离周一新西兰总理宣布辞职后所及的低点0.7070。阻力位目前在0.7170，支撑位在约0.7130。(完)

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(编译 陈宗琦/李婷仪 审校 张涛/王兴亚)

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