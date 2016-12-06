更新版 1-日本财政：政府2016财年将额外发行约170亿美元弥补赤字公债--消息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
消息人士称，该计划将纳入第三份追加预算案中，预计内阁将在本月批准该预算案。日本政府还将在本月晚些时候编制下一财年的年度预算草案。下一财年从明年4月开始。
日本财务大臣麻生太郎将税收下降归咎于上半财年日圆升值，因强势日圆挤压了出口商获利。
“税收下降的一个主要原因在于汇率，”麻生太郎在内阁会议后对记者说道。
“由于11月以来日圆从略高于100的水平贬破110日圆，下半年的税收情况可能完全不同，”他补充道，所指的是近期美元大涨逆转了日圆强势。
安倍晋三2012年上台时，承诺通过财政和货币扩张政策复苏日本经济，这些政策已大幅削弱日圆并支撑了需求。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 高琦/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。