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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 11:18 BJT

更新版 1-日本财政：政府2016财年将额外发行约170亿美元弥补赤字公债--消息

消息人士称，该计划将纳入第三份追加预算案中，预计内阁将在本月批准该预算案。日本政府还将在本月晚些时候编制下一财年的年度预算草案。下一财年从明年4月开始。

日本财务大臣麻生太郎将税收下降归咎于上半财年日圆升值，因强势日圆挤压了出口商获利。

“税收下降的一个主要原因在于汇率，”麻生太郎在内阁会议后对记者说道。

“由于11月以来日圆从略高于100的水平贬破110日圆，下半年的税收情况可能完全不同，”他补充道，所指的是近期美元大涨逆转了日圆强势。

安倍晋三2012年上台时，承诺通过财政和货币扩张政策复苏日本经济，这些政策已大幅削弱日圆并支撑了需求。(完)

(编译 王丽鑫/王琛；审校 高琦/郑茵)

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