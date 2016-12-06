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货币新闻 | 2016年 12月 6日 星期二 10:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货从逾四个月高位回落，因全球供应充沛

以下为0212 GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%  30日移动均  RSI
                                                  值          
 CBOT小麦     407.75   -0.50   -0.12%     +0.87%      424.19   46
 CBOT玉米     358.00   -1.25   -0.35%     +3.10%      356.72   58
 CBOT大豆    1043.75    0.25   +0.02%     +1.58%     1011.98   64
 CBOT稻米       9.89  -$0.09   -0.95%     +2.75%       $9.78   60
 WTI原油       51.27  -$0.52   -1.00%     -0.79%      $47.04   66
 汇率                                                         
 欧元/美元    $1.076  $0.000   +0.01%     +0.87%              
 美元/澳元    0.7451  -0.002   -0.28%     -0.12%              
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/郑茵 审校 高琦/徐文焰)

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