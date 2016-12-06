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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 10:47 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币小升，但外资买汇限缩升幅

路透台北12月6日 - 台币兑美元 周二盘初走升。交易员表示，亚币走强、韩元 升值、出口商抛汇，令台币盘初走升；不过外资买汇力道大限缩升幅。

他们指出，盘初台股也涨逾百点，原本台币应可升破32.900；不过外资买汇力道颇大，加上无本金交割远汇市场(NDF)中，美元兑台币换汇点也转为正数，外资在两市场一起做多美元。

〞出口商和LOCAL(本地银行)一直卖美元，〞一位外商银交易员说。

他们表示，盘初外资买美元力道很大，加以美国联邦储备理事会下周开会可能会宣布升息，预估台币至年底前仍可能缓步趋贬至32台币大关。

本地时间10:36，韩元兑美元 报1,171.7，上日收在1,174.6；台股加权指数 则涨1.09%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.990/32.005，上日收在31.985。

本地时间10:37，台币兑美元报在31.947，交投区间介于31.890-31.949，上日收在31.995。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.920-31.960。

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