台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币小升，但外资买汇限缩升幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月6日 - 台币兑美元 周二盘初走升。交易员表示，亚币走强、韩元 升值、出口商抛汇，令台币盘初走升；不过外资买汇力道大限缩升幅。
他们指出，盘初台股也涨逾百点，原本台币应可升破32.900；不过外资买汇力道颇大，加上无本金交割远汇市场(NDF)中，美元兑台币换汇点也转为正数，外资在两市场一起做多美元。
〞出口商和LOCAL(本地银行)一直卖美元，〞一位外商银交易员说。
他们表示，盘初外资买美元力道很大，加以美国联邦储备理事会下周开会可能会宣布升息，预估台币至年底前仍可能缓步趋贬至32台币大关。
本地时间10:36，韩元兑美元 报1,171.7，上日收在1,174.6；台股加权指数 则涨1.09%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.990/32.005，上日收在31.985。
本地时间10:37，台币兑美元报在31.947，交投区间介于31.890-31.949，上日收在31.995。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.920-31.960。
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