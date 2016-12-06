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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 10:40 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元技术指标正面，或上试1.7274

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    *英镑/澳元在亚洲市场上涨0.3%，澳元承受温和压力
    *英国零售销售下滑，不过仍保持韧性 
    *动能指标、5日、10日和20日移动均线微幅走升，呈现正面格局
    *下一目标位在9月/10月跌势的76.4%回档位1.7274
    *稍早低点1.6989和伦敦市场高位1.7148分别为初步支撑位/阻力位
    *图表：reut.rs/2h05Qj8 (完)
          
      
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 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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