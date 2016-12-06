《汇市简讯》英镑/澳元技术指标正面，或上试1.7274

0223GMT *英镑/澳元在亚洲市场上涨0.3%，澳元承受温和压力 *英国零售销售下滑，不过仍保持韧性 *动能指标、5日、10日和20日移动均线微幅走升，呈现正面格局 *下一目标位在9月/10月跌势的76.4%回档位1.7274 *稍早低点1.6989和伦敦市场高位1.7148分别为初步支撑位/阻力位 *图表：reut.rs/2h05Qj8 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)