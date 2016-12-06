日本股市：日经指数反弹，意大利政局担忧暂时减弱

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
这类观点推升美元，压低日圆，有望拉抬日本出口商的获利。
“市场正在整固最近的一波涨势，因为每种资产都涨得太快，”瑞穗证券技术分析师Yutaka Miura提到股市、美元/日圆及债券收益率时表示。
美股周一涨势支撑日股信心。
意大利周日公投否决宪法改革，引发对意大利政局稳定及银行体系的疑虑，但金融市场由最初的冲击复元，股市及欧元反弹，因投资人认为意大利总理伦齐辞职的影响可以受到控制。
野村控股 上涨2.4%，三菱UFJ金融集团 涨1.1%，丰田汽车 涨0.8%。
东证股价指数 上涨0.5%，至1,474.72，JPX日经400指数 涨0.5%，至13,221.65。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。