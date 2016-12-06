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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 10:51 BJT

日本股市：日经指数反弹，意大利政局担忧暂时减弱

这类观点推升美元，压低日圆，有望拉抬日本出口商的获利。

“市场正在整固最近的一波涨势，因为每种资产都涨得太快，”瑞穗证券技术分析师Yutaka Miura提到股市、美元/日圆及债券收益率时表示。

美股周一涨势支撑日股信心。

意大利周日公投否决宪法改革，引发对意大利政局稳定及银行体系的疑虑，但金融市场由最初的冲击复元，股市及欧元反弹，因投资人认为意大利总理伦齐辞职的影响可以受到控制。

野村控股 上涨2.4%，三菱UFJ金融集团 涨1.1%，丰田汽车 涨0.8%。

东证股价指数 上涨0.5%，至1,474.72，JPX日经400指数 涨0.5%，至13,221.65。(完)

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