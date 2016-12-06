路透基点：新鸿基地产正自行安排50亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港地产业巨擘新鸿基地产正在自行筹办一笔50亿港元(6.45亿美元)五年期贷款，用于再融资。这是新鸿基九个月里第二次进入贷款市场筹资。
公司正在联络关系银行，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点，综合收益为较Hibor加码80个基点。
这个定价没有超过新鸿基3月签署的150亿港元五年期贷款的定价，之前的那一笔贷款利率为较Hibor加码90个基点。3月贷款的初始目标为50亿港元，在吸引到17家银行加入后，规模增长两倍达到150亿港元。
这笔50亿港元的新贷款将用于为2013年签署的152亿港元五年期贷款提供再融资。2013年贷款等分成定期贷款和循环信贷两部分，综合收益为158个基点，利率是较Hibor加码138个基点。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。