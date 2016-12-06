路透基点：新鸿基地产正自行安排50亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港地产业巨擘新鸿基地产正在自行筹办一笔50亿港元(6.45亿美元)五年期贷款，用于再融资。这是新鸿基九个月里第二次进入贷款市场筹资。

公司正在联络关系银行，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点，综合收益为较Hibor加码80个基点。

这个定价没有超过新鸿基3月签署的150亿港元五年期贷款的定价，之前的那一笔贷款利率为较Hibor加码90个基点。3月贷款的初始目标为50亿港元，在吸引到17家银行加入后，规模增长两倍达到150亿港元。

这笔50亿港元的新贷款将用于为2013年签署的152亿港元五年期贷款提供再融资。2013年贷款等分成定期贷款和循环信贷两部分，综合收益为158个基点，利率是较Hibor加码138个基点。(完)