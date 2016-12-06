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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 11:40 BJT

中国信用债：13盘锦高新债取消召开持有人会议，因债务置换方案不成熟

路透北京12月6日 - 中国盘锦石油高新技术产业园开发建设有限责任公司周二公告称，因债务置换方案尚不成熟，本着维护债券持有人利益的原则，决定取消召开13盘锦高新债 债券持有人会议。

该公司此前曾称，“13盘锦高新债”被纳入非政府债券形式的存量政府债务，根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函201688号文），要求对非政府债券形式的存量政府债务予以置换。

该期债券代理人中国工商银行 原计划于今日就置换事宜组织召开债券持有人会议。

该期债券票面利率6.95%，期限七年，于2013年1月10起息，于2020年1月10日到期，发行规模15亿元。大公国际资信评估有限公司对该债券评级为AA。

据中债网显示，该期债今年1月份提前偿还20%本金后，债券剩余本金值80元，当前估值净价为83.5元。（完）

欲揽详情，请点击中国货币网：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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