中国信用债：13盘锦高新债取消召开持有人会议，因债务置换方案不成熟

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月6日 - 中国盘锦石油高新技术产业园开发建设有限责任公司周二公告称，因债务置换方案尚不成熟，本着维护债券持有人利益的原则，决定取消召开13盘锦高新债 债券持有人会议。
该公司此前曾称，“13盘锦高新债”被纳入非政府债券形式的存量政府债务，根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函201688号文），要求对非政府债券形式的存量政府债务予以置换。
该期债券代理人中国工商银行 原计划于今日就置换事宜组织召开债券持有人会议。
该期债券票面利率6.95%，期限七年，于2013年1月10起息，于2020年1月10日到期，发行规模15亿元。大公国际资信评估有限公司对该债券评级为AA。
据中债网显示，该期债今年1月份提前偿还20%本金后，债券剩余本金值80元，当前估值净价为83.5元。（完）
欲揽详情，请点击中国货币网：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。