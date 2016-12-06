路透基点：利福国际寻求100亿港元贷款，尽管评级遭调降--TRLPC

在此之前，穆迪11月25日将利福国际的Baa3评级列入观察，有调降风险。穆迪估计建筑成本总计约为40-50亿港元，启德项目的总成本从而将达到110-120亿港元。与利福国际截至2016年6月底的总资产280亿港元相比，这不是个小数目。

穆迪还称，以现有的银团贷款，利福国际拥有足够的现金和能力来为购置地块融资。截至2016年6月底，公司的现金和短期金融资产分别为63亿港元和44亿港元。该评级机构补充道，利福国际还享有50亿港元有担保银团定期贷款所赋予的资金能力。

利福国际8月时签署了80亿港元的五年期再融资贷款，最高综合收益为95个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码81个基点。中银(香港)、法国农业信贷银行、瑞穗银行、渣打银行为牵头行兼簿记行。 (完)