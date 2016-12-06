路透基点：利福国际寻求100亿港元贷款，尽管评级遭调降--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
在此之前，穆迪11月25日将利福国际的Baa3评级列入观察，有调降风险。穆迪估计建筑成本总计约为40-50亿港元，启德项目的总成本从而将达到110-120亿港元。与利福国际截至2016年6月底的总资产280亿港元相比，这不是个小数目。
穆迪还称，以现有的银团贷款，利福国际拥有足够的现金和能力来为购置地块融资。截至2016年6月底，公司的现金和短期金融资产分别为63亿港元和44亿港元。该评级机构补充道，利福国际还享有50亿港元有担保银团定期贷款所赋予的资金能力。
利福国际8月时签署了80亿港元的五年期再融资贷款，最高综合收益为95个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码81个基点。中银(香港)、法国农业信贷银行、瑞穗银行、渣打银行为牵头行兼簿记行。 (完)
(编译 陈宗琦/艾茂林; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。