中国汇市：人民币早盘放量上涨，离岸流动性缓解资金利率回落

* 人民币早盘放量上涨

* 中间价大涨近300点创六个月最大单日涨幅

* 离岸人民币流动性紧张缓解，资金利率明显回落

* 客盘逢低购汇需求仍旺盛，大行仍需提供美元流动性

路透上海12月6日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量上涨，中间价则大涨近300点创出六个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍视为逢低购入美元的良机，但市场贬值预期难消，大行不得不继续提供美元流动性。

他们并指出，由于客盘购汇需求已致市场价低中间价近百点，日内价差继续扩大空间有限；离岸人民币流动性紧张状况有所缓解，但仍高于正常水平，这轮人民币空头挤压后离岸贬值压力明显缓解，但对人民币国际化的伤害在后续将持续显现。

“购汇凶猛啊，...前期那些没购的，受伤那么深，现在才稳了一天两天，大家就忘记了，也太夸张了，从情绪上讲市场应该没那么快稳定的。”一外资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率从高位回落，但仍高于正常水平）；其中隔夜 由周一的12.38133%回落621个基点至6.17033%；周一隔夜HIBOR则涨522个基点。

另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 也冲高回落，虽然盘中一度大涨153个基点至12.448%，但最新报4.783%；通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下，但1月11日也曾创出82%的纪录高位。

人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显着提升。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8673元,上日收报6.8861元，夜盘终报6.883元。今日人民币兑美元中间价 报6.8575元，上日为6.887元。人民币兑美元即期成交额 为202.65亿美元，上日半日为159.18亿美元。

全球汇市方面， 欧元周二持稳，弹离上日所创近21个月低点；此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已预计到此结果。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.089元, 上日尾盘为7.0905元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8735元, 上一交易日尾盘报6.857元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8665，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3907、6.042和8.7512。