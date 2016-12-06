中国汇市：人民币早盘放量上涨，离岸流动性缓解资金利率回落

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币早盘放量上涨
* 中间价大涨近300点创六个月最大单日涨幅
* 离岸人民币流动性紧张缓解，资金利率明显回落
* 客盘逢低购汇需求仍旺盛，大行仍需提供美元流动性
路透上海12月6日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量上涨，中间价则大涨近300点创出六个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍视为逢低购入美元的良机，但市场贬值预期难消，大行不得不继续提供美元流动性。
他们并指出，由于客盘购汇需求已致市场价低中间价近百点，日内价差继续扩大空间有限；离岸人民币流动性紧张状况有所缓解，但仍高于正常水平，这轮人民币空头挤压后离岸贬值压力明显缓解，但对人民币国际化的伤害在后续将持续显现。
“购汇凶猛啊，...前期那些没购的，受伤那么深，现在才稳了一天两天，大家就忘记了，也太夸张了，从情绪上讲市场应该没那么快稳定的。”一外资行交易员称。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率从高位回落，但仍高于正常水平）；其中隔夜 由周一的12.38133%回落621个基点至6.17033%；周一隔夜HIBOR则涨522个基点。
另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 也冲高回落，虽然盘中一度大涨153个基点至12.448%，但最新报4.783%；通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下，但1月11日也曾创出82%的纪录高位。
人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显着提升。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.8673元,上日收报6.8861元，夜盘终报6.883元。今日人民币兑美元中间价 报6.8575元，上日为6.887元。人民币兑美元即期成交额 为202.65亿美元，上日半日为159.18亿美元。
全球汇市方面， 欧元周二持稳，弹离上日所创近21个月低点；此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已预计到此结果。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.089元, 上日尾盘为7.0905元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8735元, 上一交易日尾盘报6.857元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8665，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3907、6.042和8.7512。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。