中国货币市场：央行大额净回笼无碍隔夜供给，预期维持谨慎长钱难觅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月6日 - 中国央行公开市场周二净回笼规模创下近一个月高点，但月初银行间资金市场隔夜供给仍尚可，暂时影响有限；不过机构对年末前后流动性维持谨慎预期，七天及以上更长期限需求满足不易。
另外，从本周一起，公开市场28天期逆回购即可跨过元旦，在七天以上资金供给不足的情况下，连续两日操作量都仅为100亿元。交易员表示，这可能与一级交易商目前对该期限资金需求不强有关，未来包括14天和28天期逆回购需求都有望逐步增加。
北京一银行交易员称，今日市场上隔夜供给较多，多数机构轧平头寸不成问题，但“大家都预计后面会紧张，所以不太愿意出长钱。”
她并表示，就其所在机构而言，暂时还不需要安排过多28天期资金，所以在报送公开市场需求时量非常少，后续可能会根据市场情况酌情增加。
央行公开市场今日进行了总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼1,200亿元，为近一个月以来单日回收资金高点。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2127 2.2234 -1.07 七天 2.3584 2.3471 +1.13 14天 2.7459 2.7155 +3.04 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9650 2.7000 +26.50 七天 2.9900 2.8100 +18.00 14天 3.1000 3.0800 +2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2360 -0.60 七天 2.4500 2.6000 -15.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2990 2.3080 -0.90 七天 2.4930 2.4970 -0.40 三个月 3.1039 3.0889 +1.50
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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