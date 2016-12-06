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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 12:16 BJT

中国货币市场：央行大额净回笼无碍隔夜供给，预期维持谨慎长钱难觅

路透上海12月6日 - 中国央行公开市场周二净回笼规模创下近一个月高点，但月初银行间资金市场隔夜供给仍尚可，暂时影响有限；不过机构对年末前后流动性维持谨慎预期，七天及以上更长期限需求满足不易。

另外，从本周一起，公开市场28天期逆回购即可跨过元旦，在七天以上资金供给不足的情况下，连续两日操作量都仅为100亿元。交易员表示，这可能与一级交易商目前对该期限资金需求不强有关，未来包括14天和28天期逆回购需求都有望逐步增加。

北京一银行交易员称，今日市场上隔夜供给较多，多数机构轧平头寸不成问题，但“大家都预计后面会紧张，所以不太愿意出长钱。”

她并表示，就其所在机构而言，暂时还不需要安排过多28天期资金，所以在报送公开市场需求时量非常少，后续可能会根据市场情况酌情增加。

央行公开市场今日进行了总额600亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼1,200亿元，为近一个月以来单日回收资金高点。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2127 2.2234 -1.07 七天 2.3584 2.3471 +1.13 14天 2.7459 2.7155 +3.04 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9650 2.7000 +26.50 七天 2.9900 2.8100 +18.00 14天 3.1000 3.0800 +2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2360 -0.60 七天 2.4500 2.6000 -15.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2990 2.3080 -0.90 七天 2.4930 2.4970 -0.40 三个月 3.1039 3.0889 +1.50

备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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