路透基点：长华电材股份委托台湾银行负责其70亿台币贷款事宜--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，长华电材股份有限公司及其旗下长华科技已委托台湾银行负责其70亿台币(2.19亿美元)贷款事宜，以支持他们1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte Ltd的交易。
长华电材和长华科技在11月11日表示，已经签署了从日本住友金属矿山收购SH Asia Pacific的100%股份的协议。按照协议，长华电材将收购SH Asia Pacific的30%股份，长华科技将收购余下的股份。
此次贷款的大部分将为收购筹资，其余资金将用于营运资本，及为2012年4月筹借的43.7亿台币等值的五年期循环信贷融资。玉山商业银行是当时的牵头行，贷款由A部分27.5亿台币和B部分5,500万美元组成。台币部分贷款利率为次级商业票据利率加码75个基点，税前保底利率为1.5%；美元部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。