路透基点：长华电材股份委托台湾银行负责其70亿台币贷款事宜--TRLPC

路透香港12月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，长华电材股份有限公司及其旗下长华科技已委托台湾银行负责其70亿台币(2.19亿美元)贷款事宜，以支持他们1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte Ltd的交易。

长华电材和长华科技在11月11日表示，已经签署了从日本住友金属矿山收购SH Asia Pacific的100%股份的协议。按照协议，长华电材将收购SH Asia Pacific的30%股份，长华科技将收购余下的股份。

此次贷款的大部分将为收购筹资，其余资金将用于营运资本，及为2012年4月筹借的43.7亿台币等值的五年期循环信贷融资。玉山商业银行是当时的牵头行，贷款由A部分27.5亿台币和B部分5,500万美元组成。台币部分贷款利率为次级商业票据利率加码75个基点，税前保底利率为1.5%；美元部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。(完)