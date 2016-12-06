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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 12:34 BJT

澳新汇市：疲软数据和澳洲央行决议打压澳元，新西兰元持稳

“声明凸显经济喜忧参半的情况，围绕就业、经济增长和通胀立场谨慎，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

“虽然有温和的宽松偏向，但不太可能很快实施，”她补充称，预测明年第二季降息25个基点。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示到2017年中降息一次的机率为22%，高于澳洲央行利率决定公布前的14%。

新西兰元兑美元 持稳报0.7139，回吐稍早涨幅。但新西兰元与周一所及低点0.7070已经拉开距离，当天新西兰总理宣布辞职。(完)

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