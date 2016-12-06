澳新汇市：疲软数据和澳洲央行决议打压澳元，新西兰元持稳

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“声明凸显经济喜忧参半的情况，围绕就业、经济增长和通胀立场谨慎，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
“虽然有温和的宽松偏向，但不太可能很快实施，”她补充称，预测明年第二季降息25个基点。
银行间利率期货<0#YIB:>暗示到2017年中降息一次的机率为22%，高于澳洲央行利率决定公布前的14%。
新西兰元兑美元 持稳报0.7139，回吐稍早涨幅。但新西兰元与周一所及低点0.7070已经拉开距离，当天新西兰总理宣布辞职。(完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。