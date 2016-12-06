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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 13:28 BJT

新兴汇市：亚币上涨人民币触及近三周高点，风险偏好升温且美元走软

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.76    113.84   +0.07   +5.75    120.30
    坡元            1.4194    1.4188   -0.04   -0.13    1.4175
    台币          31.961    31.995   +0.11   +3.46    33.066
    韩元           1169.50   1174.60   +0.44   +0.47   1174.95
    泰铢             35.61     35.60   -0.03   +1.15     36.02
    菲律宾披索       49.62     49.69   +0.15   -5.47     46.90
    印尼卢比      13365.00  13430.00   +0.49   +3.14  13785.00
    印度卢比       68.06     68.21   +0.22   -2.81     66.15
    马币            4.4420    4.4470   +0.11   -3.42    4.2900
    人民币          6.8673    6.8830   +0.23   -5.46    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/王琛/王颖)

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