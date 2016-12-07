更正-****主要国家经济指标预测--12月7日****

(美国MBA抵押贷款市场指数发布时间为“1200”，非“1100”) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,428 12月7日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.5% +3.3% 0500 日本同时指标 10月 -- +0.2 领先指标 -- -0.4 0700 德国工业产出(较前月) 10月 +0.8% -1.8% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字34 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差47.7 进口(亿欧元) -- 418.95 出口(亿欧元) -- 371.26 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% +1.4% (较上年同期) 截至11月的三个月 +6.0% +5.2% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +0.8% +0.2% 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 417.2 抵押贷款再融资指数 -- 1,469.9 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 10月 550 548.6 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加190 增加192.9 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 盈余15,772 盈余18,210 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.4% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.5% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,123 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,305 12月7-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月6日(二) 0000 日本加班工资 10月 -1.4% -- 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 +0.6% -- 0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 盈余114.0 赤字137.0 0330 澳洲央行利率决定 12月 1.5% 1.5% 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +4.9% +0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -0.2% -- (较上年同期) -0.3% -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.6% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差426.0 逆差418 1330 美国单位劳工成本 第三季修正值 +0.7% +0.3% 非农业生产率 +3.1% +3.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差11.3 逆差20 出口(亿加元) 435.8 -- 进口(亿加元) 447.1 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 56.5 -- 经季节调整PMI 56.8 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +2.7% +2.6% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.8% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月修正值 +4.6% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.8% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) +5.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.2% -- 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 46.6 -- 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 正16 正14 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)