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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:00 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--12月7日****

(美国MBA抵押贷款市场指数发布时间为“1200”，非“1100”)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    
    12月6日(二)

    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月        --        12,428

    12月7日(三)
    
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季       +0.3%      +0.5% 
                              (较上年同期)                      +2.5%      +3.3%
    0500 日本同时指标                                10月        --         +0.2
             领先指标                                            --         -0.4
    0700 德国工业产出(较前月)                        10月       +0.8%      -1.8%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                      10月        --       赤字34
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)              10月        --     逆差47.7
              进口(亿欧元)                                       --       418.95
              出口(亿欧元)                                       --       371.26
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月       +0.2%      +1.4%
                        (较上年同期)     截至11月的三个月       +6.0%      +5.2%
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月       +0.2%      -0.4%
                 (较上年同期)                                   +0.5%      +0.3%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%      +0.6%
                       (较上年同期)                             +0.8%      +0.2%
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周       --        417.2
                抵押贷款再融资指数                               --      1,469.9
    1500 加拿大央行利率决议                            --        0.5%       0.5%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    10月        550      548.6
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       10月    增加190  增加192.9
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             10月 盈余15,772 盈余18,210    
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值    +2.4%      +2.2%
             GDP(较前季)                                        +0.6%      +0.5%    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --    买超1,123 
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超3,305 
    
    12月7-12日
    0930 英国抵押贷款利率                           11月         --         4.2%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值        预估值

    12月6日(二)
    0000 日本加班工资                               10月      -1.4%           --         
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)    11月      +0.6%           --         
    0030 澳洲经常帐收支(亿澳元)                   第三季   盈余114.0    赤字137.0    
    0330 澳洲央行利率决定                           12月       1.5%          1.5%         
    0700 德国工业订单(较前月)                       10月      +4.9%         +0.6%        
    0815 瑞士CPI(较前月)                            11月      -0.2%           --         
             (较上年同期)                                     -0.3%         -0.2%        
    1000 欧元区GDP修正值(较前季)                  第三季      +0.3%         +0.3%        
                    (较上年同期)                              +1.7%         +1.6% 
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     10月  逆差426.0     逆差418
    1330 美国单位劳工成本                       第三季修正值  +0.7%         +0.3%
             非农业生产率                                     +3.1%         +3.3%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       10月  逆差11.3       逆差20
               出口(亿加元)                                   435.8          --
               进口(亿加元)                                   447.1          --
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                11月     56.5          --
                   经季节调整PMI                               56.8          --
    1500 美国工厂订单(较前月)                         10月    +2.7%         +2.6%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                       +0.8%          -- 
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           10月修正值  +4.6%          --          
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                     +0.8%          --          
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                     +5.0%          --          
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)               +0.2%          --
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            11月     46.6          --
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               12月     正16          正14          
    
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)

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