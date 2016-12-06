版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 13:43 BJT

《全球汇市》欧元反弹后持稳，聚焦欧洲央行会议和意大利情势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0754  1.0762  -0.07  -0.98  1.0860
    美元/日圆            113.72  113.82  -0.09  -5.47  120.30
    欧元/日圆         122.35  122.50  -0.12  -6.22  130.47
    美元/瑞郎            1.0065  1.0058  +0.07  +0.47  1.0018
    英镑/美元            1.2741  1.2732  +0.07 -13.55  1.4738
    美元/加元            1.3278  1.3266  +0.09  -4.05  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8727  6.8556  +0.25  +4.64  6.5680
    澳元/美元            0.7451  0.7472  -0.28  +2.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7135  0.7139  -0.06  +4.54  0.6825
    澳元/日圆         84.820  85.030  -0.25  -3.20  87.620
    新西兰元/日圆     81.210  81.230  -0.02  -0.94  81.980
    英镑/日圆         144.95  144.91  +0.03 -18.21  177.22
    澳元/新西兰元     1.0441  1.0453  -0.11  -2.09  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 汪红英/王颖/王琛/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐