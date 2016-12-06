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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 13:58 BJT

香港个股：汇丰盘中创近14个月高位，上日伦敦回购逾2,500万英镑股份

路透香港12月6日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港盘中曾涨3%至63.15港元的近14个月高位，上日在伦敦回购逾2,500万英镑的股份。

香港时间13:49，该股报62.9港元，升2.61%；大市恒生指数 升0.7%。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约404万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2686英镑，涉资约2,534万英镑。

截至12月5日，汇丰累计回购282,216,975股普通股，金额约16.86亿英镑。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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