台湾股市：收高近1%，意大利公投利空出尽投资人重拾风险资产

路透台北12月6日 - 台湾股市周二收高近1%。分析师称，因意大利公投利空出尽，投资 人重返风险性资产，令台股跟随亚洲股市走扬；不过指数在接近9,300点时遭逢压力，抑制 了涨幅。 台湾加权股价指数 收高0.98%，至9,250.77点，盘中高点为9,280.65点；今日成 交初值 为705.78亿台币，上交易日修正后为635.93亿。 “量能不够，只能视为反弹，指数还是横向整理。”兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他表示，虽然下周还有美联储的议息会议将召开，不过市场对升息一事已具有高度共识 ，除非结果出乎意料，否则对金融市场已无影响。 该分析师认为，在未来缺乏重大事件前提下，预料年底至明年初，股市可望出现“做梦 ”与“作帐”行情，届时指数将有机会突破9,300点，甚至挑战前波高位9,399点；至于近期 ，则看在9,050至9,300点间整理。 亚洲股市周二创下两周来的最大涨幅，欧元企稳，因投资者认为意大利公投后出现的大 跌过度，同时强劲的美国经济数据也提振了市场人气。本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数< .MIAPJ0000PUS>涨0.69%。(完)