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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 14:09 BJT

日本股市：日经指数收升，因美国数据强劲缓解意大利疑虑

路透东京12月6日 - 日股日经指数周二反弹，因美国经济数据强劲，帮助缓解对欧盟不稳定情势的担忧。之前意大利总理伦齐辞职。

日经指数 收升0.5%至18,360.54点。

东证股价指数 涨0.7%至1,477.20点。JPX-日经400指数 升0.6%至13,238.63点。(完)

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