澳洲金融：央行利率按兵不动之前，数家大型银行抢先调高放款利率

路透悉尼12月6日 - 在不到一周时间内，澳洲“四大”银行之中，已有三家调高放款利率，指称因利润压缩。这些银行在央行利率制定周期之外调高利率，有可能面临政治界的抨击压力。

澳洲央行周二维持指标利率于纪录低位1.5%。这些银行是在澳洲央行会议之前宣布调高利率，加深外界认为大型银行利用市场地位压榨客户的印象。

“他们放款的利润是历来最低的，”澳洲银行协会执行长Steven Munchenberg在电话中向路透表示。

“在这个脉络下，我认为这些银行是在设法调整一些定价，以便反映市场成本现实。”

澳洲国民银行(NAB) 、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 及澳洲联邦银行(CBA) 对于部分抵押产品的放款利率各自调高6-15个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)