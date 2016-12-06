澳洲金融：央行利率按兵不动之前，数家大型银行抢先调高放款利率

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼12月6日 - 在不到一周时间内，澳洲“四大”银行之中，已有三家调高放款利率，指称因利润压缩。这些银行在央行利率制定周期之外调高利率，有可能面临政治界的抨击压力。
澳洲央行周二维持指标利率于纪录低位1.5%。这些银行是在澳洲央行会议之前宣布调高利率，加深外界认为大型银行利用市场地位压榨客户的印象。
“他们放款的利润是历来最低的，”澳洲银行协会执行长Steven Munchenberg在电话中向路透表示。
“在这个脉络下，我认为这些银行是在设法调整一些定价，以便反映市场成本现实。”
澳洲国民银行(NAB) 、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 及澳洲联邦银行(CBA) 对于部分抵押产品的放款利率各自调高6-15个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。