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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 14:16 BJT

澳洲股市：收涨，受美国强劲数据和澳洲央行降息憧憬提振

路透12月6日 - 澳洲股市周二上涨，金融和材料类股领涨。美国最新公布的经济数据表现强劲，表明美国经济进一步增长。

美国股市隔夜上涨，道琼工业指数创纪录新高，之前公布的数据显示，美国11月服务业活动触及一年高位，生产急升提振雇佣活动。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 结束两日跌势，收涨28.26点或0.5%至5,428.7点。

有关澳洲央行仍可能降息的憧憬也支撑股市。

澳洲金融类股 收涨0.3%，前三大银行均上涨，但澳洲国民银行(NAB) 收跌0.3%。

能源类股 一度上涨1.7%。力拓 和必和必拓 均上涨3%。(完)

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