澳洲股市：收涨，受美国强劲数据和澳洲央行降息憧憬提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月6日 - 澳洲股市周二上涨，金融和材料类股领涨。美国最新公布的经济数据表现强劲，表明美国经济进一步增长。
美国股市隔夜上涨，道琼工业指数创纪录新高，之前公布的数据显示，美国11月服务业活动触及一年高位，生产急升提振雇佣活动。
澳洲指标S&P/ASX 200指数 结束两日跌势，收涨28.26点或0.5%至5,428.7点。
有关澳洲央行仍可能降息的憧憬也支撑股市。
澳洲金融类股 收涨0.3%，前三大银行均上涨，但澳洲国民银行(NAB) 收跌0.3%。
能源类股 一度上涨1.7%。力拓 和必和必拓 均上涨3%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。