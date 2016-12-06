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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 14:26 BJT

香港个股：联想控股取消发行高至35亿元境内公司债券，因市场利率波动

路透香港12月6日 - 中国主要的投资集团--联想控股 称，决定取消发行高至35亿元人民币的境内公司债券，因市场利率波动。

联想控股此前获准分期发行总规模不超过100亿元公司债券，第一期35亿元已于7月初完成发行 ，本月计划发行另一批最多35亿元公司债。

但公司周一晚间公告称，“因近期市场利率波动较大，为合理控制融资成本，经第二期债券投资者同意，决定取消本次发行。”

该公司原计划12月5-6日发行第二期债券，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过25亿元，分五年期及七年期两个品种，利率预设区间分别为2.7-3.7%及3-4%，所得款项用于偿还有息债务。国泰君安和高盛高华担任主承销商。

为把握利率下行带来机遇，联想控股通过发行债券等手段优化其 债务结构，以降低长期资金成本，提升盈利能力。截至6月末，联想控股及旗下子公司发行的债券年度利率介乎于3.10%至7.00%之间。

香港时间14:22，联想控股跌0.11%，报18.62港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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