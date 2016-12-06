香港个股：联想控股取消发行高至35亿元境内公司债券，因市场利率波动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月6日 - 中国主要的投资集团--联想控股 称，决定取消发行高至35亿元人民币的境内公司债券，因市场利率波动。
联想控股此前获准分期发行总规模不超过100亿元公司债券，第一期35亿元已于7月初完成发行 ，本月计划发行另一批最多35亿元公司债。
但公司周一晚间公告称，“因近期市场利率波动较大，为合理控制融资成本，经第二期债券投资者同意，决定取消本次发行。”
该公司原计划12月5-6日发行第二期债券，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过25亿元，分五年期及七年期两个品种，利率预设区间分别为2.7-3.7%及3-4%，所得款项用于偿还有息债务。国泰君安和高盛高华担任主承销商。
为把握利率下行带来机遇，联想控股通过发行债券等手段优化其 债务结构，以降低长期资金成本，提升盈利能力。截至6月末，联想控股及旗下子公司发行的债券年度利率介乎于3.10%至7.00%之间。
香港时间14:22，联想控股跌0.11%，报18.62港元。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。