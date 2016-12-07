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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 08:00 BJT

台湾经济指标预测--2016年12月7日至2017年2月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据： 
    * 12月5日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     12/7      1600           出口      11月         +7.3%*                 +9.4%
    *  12月19日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    12/20      1600       外销订单      11月             --                 +0.3%
                          年变动率                           
    12/22      0830     季调失业率      11月             --                 3.90%
    12/22      1700       重贴现率    第四季             --                1.375%
    12/23      1600   工业生产指数      11月             --                +3.70%
    12/23      1600       M2年增率      11月             --                +3.98%
    * 1月2日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     *1/5      0830   消费者物价指      12月             --                +1.97%
                           数(CPI)                           
      1/5      1620       外汇存底      12月             --        4,343.48亿美元
 
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
     2/20      1620         经常帐     第四季            --       顺差170.9亿美元
 *表新增
         
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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