《中国企业债发行日程表》--12月6日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 韩城市城市 10 7 12/2簿记建档 4.69% AA 12/5-12/8 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司担保) ========================================================================================= 毕节市德溪建设 5 7 12/2簿记建档 5.10% AA 12/5-12/7 兴业证券 开发投资城市地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节开源建设投资集团担保) ========================================================================================= 鹤山市公营 9 7 12/6簿记建档 *上限5.30% AA- 12/7-12/8 信达证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司和广东融资再担保公司提供担保) ========================================================================================= 湖南邵东生态 20 7 12/12簿记建档 -- AA- 12/13-12/14 西部证券 产业园开发建投公司地下管廊和停车场专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) (国有土地使用权及项目设施及受益权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 广西柳州汽车城 11 10 推迟发行 -- AA -- 国海证券 文化旅游科技体验园项目收益债 (第6-10年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 合肥兴泰金融 5 3 12/9簿记建档 -- AA+ 12/12-12/14 广发证券 控股集团 (第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次