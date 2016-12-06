台湾汇市：台币随亚币收小升结束连五跌，32大关暂时难跌破

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 亚币趋升，台币兑美元结束连五跌
* 外资买汇，不过出口商抛汇多
* 明日台币主要波动区间料在31.880-31.950
路透台北12月6日 - 台币兑美元 周二小幅收升，结束先前连五日跌势。交易员表示，亚币回神带动台币走扬，出口商今日抛汇颇凶，但交易量缩；外资虽持续买汇，不过短期内32大关可能不易跌破。
汇银人士称，昨日欧洲股市大幅反弹，今日新兴亚币多随股市走强。台湾汇市方面，原本昨日美元价量俱扬，但今日甚至并未尝试站上32大关，因此预估，32关卡虽近在眼前，但可能还要一些时日整理才能打破。
〞看来32大关是铜墙铁壁，恐怕要田单用火牛才攻得破，〞一位外商银交易员说。
交易员指出，前波亚币尤其是韩元大贬，但台币并未跟进。下周美联储(FED)要开会，目前市场普遍认为将会升息，这使得美元仍有走强契机；只不过目前看来，实质买盘方面，外资在亚洲已结束一波汇出，进入12月休假旺季，预料外资动作不大，要有实际的美元买盘才会使美元升破32关卡。
也有交易员表示，无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元/台币的换汇点由折价转为小幅溢价，由此可知外资在现汇和远汇市场都有美元买盘出笼，其未来发展方向值得注意。
目前一个月美元/台币远汇 报31.947/31.988，上日收在31.985。韩元兑美元 今日收报1,171.4，上日收在1,174.6。
多数新兴亚币周二上涨，欧元反弹后风险偏好升温；投资者认为意大利公投后出现的大跌过度，这带动欧元上涨。
台湾股市周二收高近1%。分析师称，因意大利公投利空出尽，投资人重返风险性资产，令台股跟随亚洲股市走扬。外资及陆资在台股则转为买超66.78亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计161.34亿台币。
交易员预估，明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.880-31.950。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成
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台北外汇经纪公 31.952 31.995 31.890-31.970 31.915 6.84 8.98 司 元太外汇经纪公 31.950 31.996 31.900-31.965 31.900 2.54 4.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 0.010/0.025 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.065/-0.030 -0.085/-0.045 (完)
台币兑美元现价
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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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