版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 15:09 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳洲央行维持利率不变

0658GMT

* 美元/日圆上涨0.19%，欧元/美元下跌0.18%，澳元/美元下跌0.37%，新西兰元/美元跌0.21%

* 美元/人民币小跌0.08%，美元/离岸人民币涨0.38%，美元/印度卢比下滑0.26%，美元/韩元跌0.27%

* 日经指数收高0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.63%，美国原油期货下跌0.81%，10年期美债收益率报2.3942%，10年期日债收益率报0.05%

* 澳洲央行在经济增长放缓之际仍维持指标利率不变

* 美国白宫寻求安抚中国，称特朗普与蔡英文通话恐损害两国关系

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王兴亚；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐