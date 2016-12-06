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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 15:22 BJT

金属期市：期锌及期铜上日大涨后回落，市场观望中国需求

美元兑一篮子主要货币接近三周低位，因投资者认为近期的涨势有些过了。周一美元指数 下滑至99.849，为11月15日以来最低。

对于持有其他币种的外国买家，美元走弱令以美元计价的大宗商品价变得便宜。

LME期铜 跌1%，报每吨5,891.50美元，周一曾上涨3.3%。沪铜 收高1.7%，报每吨47,690元人民币。

一项民间调查显示，11月中国服务业增长活动加速至16个月最高，铜和其他基本金属价格因此受到支撑。

周一工业金属价格上涨归因于算法基金买盘；算法基金利用电脑程序做出交易决策，通常基于动能等技术因素。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李春喜/白云)

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