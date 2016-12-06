金属期市：期锌及期铜上日大涨后回落，市场观望中国需求

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元兑一篮子主要货币接近三周低位，因投资者认为近期的涨势有些过了。周一美元指数 下滑至99.849，为11月15日以来最低。
对于持有其他币种的外国买家，美元走弱令以美元计价的大宗商品价变得便宜。
LME期铜 跌1%，报每吨5,891.50美元，周一曾上涨3.3%。沪铜 收高1.7%，报每吨47,690元人民币。
一项民间调查显示，11月中国服务业增长活动加速至16个月最高，铜和其他基本金属价格因此受到支撑。
周一工业金属价格上涨归因于算法基金买盘；算法基金利用电脑程序做出交易决策，通常基于动能等技术因素。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 李春喜/白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。