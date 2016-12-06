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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 15:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但回吐涨幅，因沪胶脱离高点

路透调查称，未来几周将公布的一系列中国经济数据料显示，尽管对债务上升心存忧虑，中国11月经济料继续稳步增长，通胀加速，信贷扩张步伐料也加大。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨260元人民币，收报每吨18,565元。期胶在盘中最高上涨约3%，触及一周高点，因人民币走强。

“人民币走强遏制上海期胶走势，进而拖累东京期胶。”一位东京经纪商表示。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报每公斤171.50美分，微升0.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/高琦 审校 艾茂林/于春红)

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