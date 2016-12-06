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债券 | 2016年 12月 6日 星期二 15:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在高位进行整固，仍可能出现小幅修正

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* 欧元/美元在1.0739-70区间内整固，接近高点1.0797

* 仍可能出现微小修正，特朗普胜选后跌势的38.2%回档位在1.0809：reut.rs/2h0z2X1

* 周一升势的38.2%回档位在1.0685：reut.rs/2h0APeQ

* 美债与德债间的利差近期收窄，支撑欧元/美元：reut.rs/2gf18iQ

* 远期汇率走势未对良好数据做出反应：reut.rs/2geWCAE

* 美国今天稍晚公布10月工厂订单数据，预估为较前月增长2.6%：reut.rs/2gKurdu

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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