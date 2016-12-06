《汇市简讯》欧元/美元在高位进行整固，仍可能出现小幅修正

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0721GMT
* 欧元/美元在1.0739-70区间内整固，接近高点1.0797
* 仍可能出现微小修正，特朗普胜选后跌势的38.2%回档位在1.0809：reut.rs/2h0z2X1
* 周一升势的38.2%回档位在1.0685：reut.rs/2h0APeQ
* 美债与德债间的利差近期收窄，支撑欧元/美元：reut.rs/2gf18iQ
* 远期汇率走势未对良好数据做出反应：reut.rs/2geWCAE
* 美国今天稍晚公布10月工厂订单数据，预估为较前月增长2.6%：reut.rs/2gKurdu
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 王兴亚；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选