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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 16:00 BJT

企业并购：荷兰银行同意将旗下亚洲和中东私人银行业务出售给LGT

路透阿姆斯特丹12月6日 - 荷兰银行周二表示，已同意将旗下在亚洲和中东的私人银行业务出售给列支敦士登王室运营的公司LGT。

这些业务共管理有200亿美元的资产。交易条款未对外披露。

荷兰银行表示，此项交易预计会录得“相当大的”账面收益。该公司发言人Brigitte Seegers未透露所出售业务的账面价值。

荷兰银行是欧洲较大的私人银行之一，该公司曾表示将私人银行视为核心业务，不过将专注于西北欧市场。亚洲和中东业务占到该行全球私人银行业务的大约10%。

对LGT而言，该项交易将令其亚洲私人银行业务规模扩大约一倍，并将其全球资产管理总额提升至1,600亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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