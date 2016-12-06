企业并购：荷兰银行同意将旗下亚洲和中东私人银行业务出售给LGT

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿姆斯特丹12月6日 - 荷兰银行周二表示，已同意将旗下在亚洲和中东的私人银行业务出售给列支敦士登王室运营的公司LGT。
这些业务共管理有200亿美元的资产。交易条款未对外披露。
荷兰银行表示，此项交易预计会录得“相当大的”账面收益。该公司发言人Brigitte Seegers未透露所出售业务的账面价值。
荷兰银行是欧洲较大的私人银行之一，该公司曾表示将私人银行视为核心业务，不过将专注于西北欧市场。亚洲和中东业务占到该行全球私人银行业务的大约10%。
对LGT而言，该项交易将令其亚洲私人银行业务规模扩大约一倍，并将其全球资产管理总额提升至1,600亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。