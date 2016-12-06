《中国新债预测》一及10年续发国债定位略高二级，情绪偏弱料需求不佳

* 招标品种：财政部一年/10年期固息国债

* 期限及招标金额：一年：210亿元；10年期：280亿元

* 招标时间: 周三(7日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：2.30%-2.40%；3.06%-3.14%

* 预测均值: 2.34%；3.10%(按各家机构预测值平均)

路透北京12月6日 - 中国财政部周三将招标续发行一年及10年固息国债。路透调查显示，今日一二级市场联袂走弱，国开债招标结果明显高于预测均值；虽然午后市场情绪有所好转，但整体仍偏弱。预计明日两期国债需求一般，定位将略高于二级市场，收益率预测均值分别为2.34%和3.10%。

上海一银行交易员说，“（中标结果）比二级要高，短期资金不会送下去了，一年非国开（债收益率）都飞起来了，需求估计不会太好。而且没必要冒险，高手都死在抄底上了，就算是情绪修复也不是一下子的事情，追也来得及。”

华北一券商交易员亦称，预计明日国债需求应该不会比今天的国开债好多少，10年期品种表现料很一般，今天一二级都较差，市场情绪太弱。

国开行上午招标的五期新债中标结果均远高预期。除三年品种外，五、七、10和20年期中标利率/收益率均高于市场预测均值逾10个基点。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年品种最新收益率为2.3974%和3.0302%。

上述两期续发国债的标的券中，一年期 最新成交在2.30%，10年期 最新成交在3.05%左右。

明日招标的10年期为今年第23期国债 的第一次续发，票面利率2.70%；一年期品种为今年第24期国债 的第一次续发，票面利率2.10%。两期债全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为12月7日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至12月8日进行分销；12月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。10年国债发行手续费为承销面值的0.1%。