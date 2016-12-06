欧元债市：意大利10年期公债收益率盘初跌5基点，低于周一开盘水平

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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“公投结果可能让欧洲央行面临压力，不缩减资产购买计划，而是在计划3月到期时再延长六个月，”ING策略师Benjamin Schroeder表示。
欧洲央行管委会周四将召开会议，外界广泛预期其将调整资产购买计划条款，以缓解可购买债券短缺的情况，并预计延长目前将在2017年3月到期的资产购买计划。
Schroeder称，一些投资者可能欢迎意大利公投结果，因为其降低了反建制的五星运动未来单独掌权的可能性。
若投票赞成修宪，将使意大利国会上院的权力向下院倾斜，因此政府的自由支配权会比现行法律规定的情况更大。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/李爽 审校 张明钧/王兴亚)
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